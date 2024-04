Osvaldo: “Ci sarò anche giovedì, speriamo che la Fiorentina riesca a vincere la Conference. Firenze è nel mio cuore”

Durante la straordinaria vittoria di ieri sera contro il Sassuolo, era presente in tribuna anche l’ex attaccante viola Pablo Daniel Osvaldo che dopo la partita ha parlato hai microfoni di Toscana Tv raccontando le sue emozioni per il ritorno a Firenze:

“Devo venire sempre allora, poi hanno segnato due argentini. Giovedì che mi sembra molto importante, sarà allo stadio. Speriamo che riesca a vincere la Conference.”

E sul ritorno al Franchi: “Bello, avevo anche voglia di giocare. Oggi i ragazzi sono stati bravi, non hanno faticato a vincere. Mi fa piacere per Quarta e per Nico che è un giocatore straordinario, sono contento che abbiamo segnato e che abbia vinto la Fiorentina. Miei gol nel cuore di Firenze? Grazie, anche Firenze è nel mio cuore”.

