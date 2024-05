Osvaldo presente anche ieri contro il Monza, questa volta in veste di ultras in Curva Fiesole

Da qualche settimana la Fiorentina ha un sostenitore in più presente al Franchi. Si tratta dell’ex attaccante dei viola, ma anche della Roma, della Juventus e dell’Inter, Pablo Daniel Osvaldo. L’argentino, naturalizzato italiano, era presente allo stadio, ieri, in occasione della partita vinta dalla squadra di Italiano contro il Monza di Palladino.

Osvaldo, è a Firenze da diverse settimane. In passato ha già presenziato alle partite della Fiorentina dalla Tribuna (come contro il Sassuolo), ma ieri ha deciso di sostenere i viola in Curva Fiesole con gli appassionati che l’hanno accolto calorosamente. Osvaldo canta, si diverte, esulta e porta fortuna: con lui sugli spalti, infatti, la Fiorentina ha sempre trionfato.

