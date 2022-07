Basket, poker, musica: i passatempi preferiti degli ex campioni viola 

“C’è vita dopo il pallone?”, verrebbe da chiedersi soffermandosi sulla carriera dei campioni che giocano nella massima serie calcistica. Potrà sembrare incredibile eppure, anche per loro, calciatori abituati a calcare l’erba dei campi da calcio sin dalla giovane età, esistono passioni e, a volte, carriere che si muovono in direzioni ben diverse. In questo articolo ci soffermiamo sui passatempi preferiti di alcuni ex giocatori che hanno militato nella viola Fiorentina.

Altri sport e casinò

In cima alla lista troviamo Giorgio Chiellini, con un passato da cestista sui campi di basket. Il suo idolo è sempre stato Kobe Bryant. Una grande passione ma di breve durata, abbandonata per l’amore verso il campo verde. Di tanto in tanto però, l’ex difensore viola si concede ancora una partita di pallacanestro con i propri amici durante il tempo libero.

Decisamente più stramba la passione del difensore Micah Richards, notoriamente interessato alla Planking-Mania, ovvero la tendenza nata su Facebook nel 2011 a farsi fotografare sdraiati e a testa in giù nei luoghi più disparati, che ha fatto molto discutere per via della sua pericolosità.

Più tradizionalista, invece, l'interesse di un altro famoso ex viola, Bobo Vieri, grande appassionato di Texas hold'em, che gli costò anche una spiacevole cacciata dal casinò di Venezia. Il motivo? L'ex calciatore non indossava la giacca, indumento richiesto dal dress code del casinò.

Musica e altro

Tra gli ex viola vi sono anche anime artistiche, come nel caso di Daniel Osvaldo e Gonzalo Javier Rodriguez. Il primo si è dedicato professionalmente alla passione per la musica, immediatamente dopo aver detto addio alla carriera da calciatore. È salito più volte sul palco con la sua band, i Barrio Viejo Blues, ma senza trovare il desiderato successo. Di altro tenore l’esperienza di Rodriguez che, quando era ancora calciatore, si era cimentato in alcuni concerti di beneficenza, imbracciando la propria chitarra a sostegno di associazioni dedicate alla ricerca sulle malattie.

Ma oltre l’arte c’è anche l’amore per gli animali, tra gli ex della Fiorentina. È il caso di Alvaro Odriozola, che ha appena terminato la propria stagione nel team viola, e dei suoi amati cavalli, una passione che coltiva fin da quando era bambino. “Mi danno felicità”, ha dichiarato più volte. Ma oltre a questo è appassionato anche di cucina e di musica, in particolare di quella elettronica.

Insomma, per gli ex viola la fantasia sui passatempi non manca proprio, e di qualunque attività si tratti, è sempre un buon segno, perché denota la voglia di rimettersi in gioco e di continuare a vivere la vita da protagonisti.