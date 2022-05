Corriere Fiorentino, Odriozola all’addio, è fuori portata. Idea Dalot o Bellanova per sostituirlo

Pure per Alvaro Odriozola la strada per il rinnovo del prestito dal Real Madrid si è fatta da tempo in salita, mentre l’ipotesi di una formula diversa per mettere di nuovo a disposizione di Italiano l’esterno difensivo ha messo di fronte Barone e Pradè a cifre considerate troppo alte. Che si tratti di una valutazione da parte del club spagnolo da oltre 20 milioni di euro, o di un ingaggio da 4 milioni garantito dal Real e che i viola sostenevano solo per 1,5 milioni, l’esborso necessario per confermare Odriozola nel corso della prossima stagione sembra fuori dalla portata della Fiorentina, che non a caso in ambito di terzini destri starebbe valutando altri profili come il portoghese Dalot o l’esterno del Cagliari Bellanova. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

