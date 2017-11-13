Osvaldo: ''Il calcio è malato, tutta una menzogna. I tifosi? Se perdi ti lanciano le pietre,ridicolo. Meglio la musica..."

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino Enganche, l'ex attaccante viola Pablo Daniel Osvaldo racconta la sua vita di oggi. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo a soli 30 anni, or...

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino Enganche, l'ex attaccante viola Pablo Daniel Osvaldo racconta la sua vita di oggi. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo a soli 30 anni, ora si dedica alla musica. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Il calcio mi ha dato tutto, ma è malato. E' tutta una menzogna, ti costringe ad essere quello che non sei. Molto meglio la musica, che ti avvicina alla gente. Se perdi una partita i tifosi ti prendono a sassate, ridicolo. Il calcio ti pregiudica tante cose: non puoi bere una birra o fumare una sigaretta davanti alla gente. Come mi vedo a 60 anni? Su un palco, a godermi la vita".