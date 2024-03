Rivelazioni shock dell’ex Fiorentina Osvaldo: “Soffro di depressione, sono dipendente da alcol e droga”

Momento difficilissimo per l’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Osvaldo, che di recente ha fatto parlare di sé in Argentina a seguito della separazione dalla compagna, la conduttrice televisiva Daniela Ballester. L’evento ha generato una profonda sofferenza nell’ex calciatore, come raccontato da lui stesso in un post su Instagram: “Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi”. L’italo-argentino ha chiaramente raccontato di esser finito in uno stato depressivo che lo ha portato a vivere in solitudine, chiuso in casa, seguendo un trattamento psichiatrico. Si è poi scusato con l’ex compagna: “Sta pagando a causa mia, sta sperimentando cose che non avrebbe dovuto. Non voglio fare la vittima, voglio solo che tu capisca. Le cose che faccio e le decisioni che prendo non sono giuste, tutta la rabbia che provo nei confronti del mondo e delle persone ha a che fare con le mie dipendenze e la mia depressione. È difficile uscirne”. Lo riporta Sportmediaset.

