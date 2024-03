Un mese fa Italiano ha comunicato alla società l’idea di lasciare la Fiorentina. L’obiettivo è convincerlo

L’incontro tra Italiano e la società viola è andato in scena a inizio febbraio, il tecnico della Fiorentina è stato molto chiaro con la società, considera chiuso il suo ciclo a Firenze, non è stato mai fatto il grande salto di qualità sul mercato e mezza squadra è divisa tra contratti in scadenza e fine prestiti. Ci sarebbe da fare una vera e propria rivoluzione. La permanenza di Italiano non è assolutamente legata a opzioni sul contratto o possibili adeguamenti economici. La società vuole andare avanti con lui ed ha il grande merito di non averlo messo mai in discussione facendolo lavorare sempre nelle migliori condizioni. I rapporti tra le parti sono ottimi, non ci sono mai state rotture o divisioni. A questo punto i dirigenti viola hanno due strade da seguire: provare a convincerlo a restare magari promettendogli una squadra nettamente più forte all’altezza di Napoli, Roma e Atalanta oppure iniziare a cercare un altro allenatore. Se dovesse concretizzarsi la seconda ipotesi, Maurizio Sarri è il primo nome sulla lista. Lo sarebbe stato anche senza dimissioni dalla Lazio. Su Italiano invece ci sono le migliori squadre della serie A.

