NIENTE DI NUOVO…

sul fronte occidentale, recita il titolo di un film del 1979. Ecco, parafrasando il tutto, diciamo che è storia vecchia, risaputa, desueta. Il pesce grosso che mangia il pesce piccolo, la sudditanza psicologica, la regola che su 10 scudetti ne vince 5 la Juventus, 3 il Milan, 2 l’Inter. A meno che non si giochi nel biennio del Giubileo (2000-2001), e allora vincono Lazio e Roma. Bene, vi abbiamo appena riportato il sunto di un colloquio (avuto nel 2000) con un famoso direttore del quotidiano italiano più importante e più diffuso. Il cui nome tradiva (ahimè è deceduto) pulizia, trasparenza, candore. Il direttore, da noi incalzato, aggiunse:

“vede caro amico, sono tutti d’accordo. Perchè quella squadra lì

(chissà perchè ci viene in mente sempre la Juventus)

muove il mercato, fa vendere gli abbonamenti allo stadio, alle pay TV, crea profitti ed investimenti. In sintesi, senza di lei… muore il calcio. Lo sanno tutti, e tutti subiscono, tutti si adeguano. E chi si ribella, lo fa solo per un gioco delle parti…”

otate bene, si parla di vent’anni fa, quando Sky era un miraggio, ed erano appena nate Tele + e Stream. Moltiplicate tutto per 1000, e pensate alla situazione attuale. Ma andiamo al presente. Se nel 2000, su 10 scudetti, ne vinceva 5 la Juve e gli altri se li spartivano Inter e Milan, oggi siamo alla totalità, alla percentuale bulgara: 8 scudetti alla Juventus negli ultimi 8 anni. Con buone possibilità di vincere il nono consecutivo. E non solo: 4 coppe Italia nelle ultime 5, quattro supercoppe italiane nelle ultime sette. Come la chiamereste voi una cosa simile? Se non proprio dittatura… regime, tirannia, scegliete voi. Adesso è stato raggiunto uno step ulteriore: la gestione dei calendari. O meglio, l’accomodamento dei calendari. Secondo incassi, introiti, interessi e fruizione della tifoseria. Che, poi, influisce anche sul risultato finale. Si decide (è cronaca) di disputare Juventus-Inter della 26esima giornata a porte chiuse, causa Corona virus. Ordinanza del Governo, alla quale anche la Lega si adegua. Contrordine, a sei ore dall’inizio dell’intera giornata di campionato, alla Juventus non piace: l’incasso va a farsi benedire (e infatti la società bianconera aveva continuato imperterrita a vendere i biglietti anche se la partita non si sarebbe dovuta giocare), il tifo juventino non può sostenere la squadra (fanculo se la gente si ammala, la Juve deve vincere: sempre e comunque). L’Inter, di conseguenza, ne trarrebbe vantaggio. Agnelli telefona, stalkerizza la Lega calcio

