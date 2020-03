Osvaldo, mai dimenticato attaccante viola dai gol memorabili contro Juventus e Torino, ha smesso con il calcio ma non ha dimenticato la sua Firenze e i tifosi viola. In questi giorni di quarantena, Osvaldo ha voluto ricordarei tempi viola cantando e suonando il coro della Fiesole per Seba Frey. Ecco il video