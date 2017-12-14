Osvaldo non le manda a dire: "Il Var? Preferisco il bar. Ridateci il calcio figli di p..."

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha detto la sua sull'utilizzo del Var che tanto ha fatto discutere in questo avvio di stagione. Infatti, fra chi (dati...

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha detto la sua sull'utilizzo del Var che tanto ha fatto discutere in questo avvio di stagione. Infatti, fra chi (dati alla mano) elogia l'impiego della tecnologia e chi invece vorrebbe un ritorno al passato (con polemiche annesse), sono in tanti ad essersi già esposti e ad aver espresso la loro opinione in merito.

Oggi è stato il turno dell'ex attaccante (ora musicista) italo-argentino che, attraverso il suo profilo Twitter, ha esposto il suo punto di vista. Il tutto, ovviamente, nello stile "rock" che lo ha sempre contraddistinto. Questo il contenuto del messaggio postato nella giornata di ieri: "A mi dame el Bar.... el VAR es nefasto ! Devuélvannos el Fútbol gordos hijos de puta !" che può essere facilmente tradito in: "A me datemi il Bar... il VAR è un disastro ! Ridateci il calcio grossi figli di p...".