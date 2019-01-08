Osvaldo, clamoroso attacco a Prandelli: “Si faceva fare la formazione dai giornalisti”

Osvaldo e Prandelli si sono incrociati a Firenze per la prima volta, quando il tecnico allenava la Fiorentina. Poi il mister è stato CT in un periodo di buona forma del bomber italiano. Il rapporto pe...

Osvaldo e Prandelli si sono incrociati a Firenze per la prima volta, quando il tecnico allenava la Fiorentina. Poi il mister è stato CT in un periodo di buona forma del bomber italiano. Il rapporto però non è mai stato idilliaco trai due, tant'è che l'attaccante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Gianlucadimarzio.com: “Mi tenne fuori dal mondiale brasiliano dopo che avevo segnato tanto durante le qualificazioni. Prandelli era così, si faceva fare la formazione dai giornalisti. La stampa voleva Cassano e così mi fece fuori. Peccato, perché quel mondiale avrei meritato di giocarlo”.