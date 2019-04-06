Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."

Il portiere della SPAL ed ex portiere e tifosissimo della Fiorentina, Emiliano Viviano, è tornato sul suo esordio in Serie A contro la Fiorentina. Queste le sue parole al portale Cronache di spogliato...

Il portiere della SPAL ed ex portiere e tifosissimo della Fiorentina, Emiliano Viviano, è tornato sul suo esordio in Serie A contro la Fiorentina. Queste le sue parole al portale Cronache di spogliatoio: "Quando sono arrivato a Bologna, ero contestato per questo dai miei amici tifosi viola vista la grande rivalità tra le due compagini. Il mio sogno era giocare contro la Fiorentina, per dimostrare la mia professionalità. Appena venni a sapere che avrei dovuto esordire proprio contro la Fiorentina, pensavo mi prendessero in giro perché tutti sapevano della mia fede per i viola. Andò bene perché feci un miracolo su Gilardino dopo 5 minuti, siam passati in vantaggio con Osvaldo e poi Mutu pareggiò su calcio d'angolo".

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