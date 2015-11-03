Notizie Viviano Intervista Fiorentina

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Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."
06 aprile 2019 11:09
Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."
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