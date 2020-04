“Le dichiarazioni di Osvaldo su Prandelli? Non era il momento di dirlo – ha detto Adrian Mutu nella diretta Instagram con Frey – anche se avesse ragione, in questo modo offendi chi ha chiamato al tuo posto. Conosco il carattere di Daniel da rockstar, se non fosse stato così sarebbe stato tra i centravanti più forti al mondo. Ha sbagliato con quanto detto. Mister Prandelli? Per me è come un padre, l’ho sentito anche nei giorni scorsi, è a Firenze. Abbiamo un rapporto speciale. Spero di qualificarmi per l’Europeo con i ragazzi della Romania Under 21 poi vorrei allenare un club. Il modulo che prediligo è il 4-3-3”.

“Se allenerei un club che ha Corvino come direttore sportivo? Do ragione a Frey sulla discussione, sapendo ciò che è successo. Va detto che non ha sempre fatto male, poi dopo ha pensato solo a se stesso. Jorgensen? Un grande! Lo porterei con me ovunque. Che ricordi le cene a casa mia! Una volta qualcuno di noi in un’enoteca ruppe una bottiglia, al proprietario venne un colpo. Hagi? Grandi qualità, suo padre gli ha imparato a tirare fin da piccolo con tutti e due i piedi”.