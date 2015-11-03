Notizie Romania Fiorentina

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Dalla Romania, La Fiorentina vuole riportare Hagi a Firenze. I Rangers lo valutano 3,5 milioni

22 luglio 2024 18:52

La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi

13 giugno 2022 12:38

Mutu scherza: "Resterò alla Romania U21 fino a quando non mi chiama la Fiorentina"

28 novembre 2020 16:52

Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"

29 aprile 2020 21:13

Mutu: "Prandelli grande allenatore, ecco cosa consiglio su di lui. Hagi al top, nel 2018.."

12 dicembre 2018 14:03

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

A Budapest la fermata della metro diventa "Astori" con lo scudetto della Fiorentina

10 marzo 2018 14:54

Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul

09 gennaio 2018 12:30

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Hagi-Pescara, si complica tutto. Deluso dalla Fiorentina, un "no" a Zeman per tornare in Romania

06 dicembre 2017 18:00

Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"

25 novembre 2017 12:26

Mutu svela un retroscena: "In passato vicino al Real Madrid, alla fine non se ne fece di nulla..."

22 novembre 2017 13:46

Becali: "Le porte della Steaua sono sempre aperte per Hagi. È un grande talento, se vuole venire lo prendiamo"

14 novembre 2017 13:38

Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera''

13 novembre 2017 15:41

Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria...

03 novembre 2017 15:49

Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...''

11 ottobre 2017 15:18

Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."

21 agosto 2017 19:31

Dalla Romania, il Galatasaray vuole prendere il talento della Fiorentina Hagi, anche solo in prestito

15 giugno 2017 14:40

La Fiorentina guarda ancora in Romania: piace Marin del Vitorul di Hagi

29 dicembre 2016 13:08

Vergogna Roma, oltraggiato il minuto di silenzio per la Chapecoense con cori contro la Lazio, dopo scontri con locali

08 dicembre 2016 21:10

Pradè lo blocca, Corvino lo strappa a Real, Inter e Barcellona. Ora tutti non vedono l'ora di vedere Hagi in campo..

12 ottobre 2016 13:28

Adrian Mutu è il nuovo direttore generale della Dinamo Bucarest

12 ottobre 2016 13:01

Hagi scatenato: contro San Marino ne fa 3. È già pronto per l'esordio in prima squadra?

12 ottobre 2016 12:27

Caos Romania, Marica attacca Tata: "Triste e pessimista, così no"

09 ottobre 2016 22:00

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