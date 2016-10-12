Hagi scatenato: contro San Marino ne fa 3. È già pronto per l'esordio in prima squadra?
Fino ad ora impiegato solo con la Primavera il figlio d'arte si è messo in mostra nel 6-0 con l'under 19.
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2016 12:27
Arrivano buone notizie dai viola impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali, in particolar modo dal giovane rumeno Ianis Hagi autore di una tripletta con la rappresentativa under 19 del suo paese, di cui è già un vero leader.
Dopo il gran gol di Kalinic, a segno nella rotonda vittoria della sua Croazia contro la neonata nazionale del Kosovo, arrivano altri tre gol, questa volta messi a segno dal giovane romeno nel 6-0 rifilato dalla sua nazionale a San Marino. Tutti segnali che fanno ben sperare in vista di un possibile impiego del ragazzo con la maglia della prima squadra.