Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera''

Il Ct della nazionale Under 21 romena, Daniel Isaila, ha consigliato pubblicamente Ianis Hagi di lasciare Firenze . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Digi Sport: "Ianis è un ragazzo forte che...

Il Ct della nazionale Under 21 romena, Daniel Isaila, ha consigliato pubblicamente Ianis Hagi di lasciare Firenze . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Digi Sport: "Ianis è un ragazzo forte che vuole avere successo. Ha le qualità per farlo, ma deve trovare un buon ambiente dove poter progredire".