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Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera''

Il Ct della nazionale Under 21 romena, Daniel Isaila, ha consigliato pubblicamente Ianis Hagi di lasciare Firenze . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Digi Sport: "Ianis è un ragazzo forte che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2017 15:41
Il Ct della Romania consiglia Ianis Hagi: ''Deve cambiare squadra se desidera progredire nella sua carriera'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Ct della nazionale Under 21 romena, Daniel Isaila, ha consigliato pubblicamente Ianis Hagi di lasciare Firenze . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Digi Sport: "Ianis è un ragazzo forte che vuole avere successo. Ha le qualità per farlo, ma deve trovare un buon ambiente dove poter progredire".

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