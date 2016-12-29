La Fiorentina guarda ancora in Romania: piace Marin del Vitorul di Hagi

Dopo Ianis Hagi la Fiorentina guarda ancora con interesse ai giovani del Vitorul

Il Viitorul Constanța di Gheorghe Hagi è senza dubbio una delle realtà più interessanti del calcio europeo. Lo testimonia l'interesse manifestato dai grandi club europei per i talenti sfornati dall'accademy della squadra rumena, non ultimo un certo Ianis Hagi, figlio d'arte ed attualmente in forza alla Fiorentina. Proprio i viola, secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport - Stadio, starebbero seguendo da vicino un centrocampista del Vitorul, ovvero Razvan Marin. Classe '96, vanta già 82 presenze, 9 reti e 12 assist con la prima squadra; prestazioni che gli sono valse anche la convocazione con la nazionale rumena, con la quale ha già esordito e segnato. Pare che il giovane centrocampista sia seguito, oltre che dalla Fiorentina, anche dal Sassuolo, dopo che il suo procuratore ha avuto anche un colloquio con la Roma nello scorso gennaio.