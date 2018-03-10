A Budapest la fermata della metro diventa "Astori" con lo scudetto della Fiorentina

Il ricordo del Capitano della Fiorentina Davide Astori supera anche i confini nazionali. Nella foto che ci ha inviato il nostro ascoltatore Cosimo Rulli, che in questo giorni si trova a Budapest con l...

Il ricordo del Capitano della Fiorentina Davide Astori supera anche i confini nazionali. Nella foto che ci ha inviato il nostro ascoltatore Cosimo Rulli, che in questo giorni si trova a Budapest con la fidanzata, la fermata della metropolitana M2 “Astoria” è stata ‘ribattezzata’ “Astori”, con la lettera A finale coperta da un adesivo con lo stemma della Fiorentina.

Una piccola, ma simbolica iniziativa in ricordo di Davide, che probabilmente è stata presa da tifosi viola che in questi giorni si trovano in Ungheria. Oppure dal mondo degli ultras ungheresi, vista la presenza di altri stemmi sull’insegna che fanno riferimento a quella sfera.

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