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Notizie Budapest Fiorentina

Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi 

12 maggio 2024 09:23

Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!

11 maggio 2024 00:02

A Budapest solo col passaporto! Molti tifosi della Fiorentina rischiano di saltare la trasferta di Conference

29 febbraio 2024 20:10

La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"

20 dicembre 2023 19:14

"Tifosi Fiorentina trattati come bestie a Budapest: donne spogliate, scarpe tolte, spiccioli sequestrati"

15 dicembre 2023 17:31

I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio

31 maggio 2023 22:33

A Budapest la fermata della metro diventa "Astori" con lo scudetto della Fiorentina

10 marzo 2018 14:54

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