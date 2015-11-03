Notizie Budapest Fiorentina

Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi
12 maggio 2024 09:23
Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!
11 maggio 2024 00:02
A Budapest solo col passaporto! Molti tifosi della Fiorentina rischiano di saltare la trasferta di Conference
29 febbraio 2024 20:10
La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"
20 dicembre 2023 19:14
"Tifosi Fiorentina trattati come bestie a Budapest: donne spogliate, scarpe tolte, spiccioli sequestrati"
15 dicembre 2023 17:31
I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio
31 maggio 2023 22:33
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