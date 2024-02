A Budapest solo col passaporto! Molti tifosi della Fiorentina rischiano di saltare la trasferta di Conference

Sembra il titolo di un film, ma purtroppo non lo è. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più campo la possibilità di vedere pochi tifosi a seguito della Fiorentina che sarà di scena a Budapest, alla Bozsik Aréna, per la sfida d’andata contro gli israeliani del Maccabi Haifa per gli ottavi di Conference League in programma il 7 marzo alle ore 21. Come riportato poco fa da Radio Bruno, durante la trasmissione Pentasport (ancora manca l’ufficialità che potrebbe arrivare tra poche ore), allo stadio si potrà accedere solamente tramite un passaporto attivo.

Se dovesse essere ufficializzata la notizia, si andrebbe verso una vera e propria debacle per molti tifosi viola, che nel frattempo si stanno avvantaggiando con l’acquisto del biglietto online. Come dichiarato da alcuni tifosi, nelle ore scorse, in diversi avrebbero già comprato il tagliando inserendo i propri dati personali tramite carta d’identità elettronica e non tramite passaporto. Le due società sono a lavoro per far cambiare idea alle autorità competenti, ma potrebbero non riuscirci. Una situazione molto imbarazzante che potrebbe far saltare la trasferta a molti supporter viola. Le prossime ore saranno decisive per eventuali ed ulteriori aggiornamenti. Attenzione quindi a prenotare albergo e volo senza essersi informati bene.