Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!

Ha del clamoroso quello che filtra attraverso alcune indiscrezioni al momento non confermate provenienti dalla Grecia. L’organizzazione della finale di Conference League ad Atene sarebbe in queste ore in forte dubbio per questioni di ordine pubblico. La partita potrebbe cambiare sede e disputarsi a Budapest.

“La finale della UEFA Europa Conference League ad Atene potrebbe essere spostata alla Puskas Arena di Budapest. Si teme che la polizia greca non possa garantire la sicurezza allo stadio Agia Sofia. Finora la UEFA non ha confermato alcuna intenzione di cambiare la sede della finale“

Lo riporta HellasFooty

📰 The UEFA Europa Conference League Final in Athens could be moved to the Puskas Arena in Budapest. There are concerns that Greek police cannot guarantee security at the Agia Sofia Stadium. So far UEFA have not confirmed any intention to change the venue of the final#UECL pic.twitter.com/2hFMYKdCPC

— Hellas Football (@HellasFooty) May 10, 2024