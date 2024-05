Il Como torna in Serie A dopo 21 anni, anche Henry e Vardy a sostenere i lariani

La Serie B ha emesso i suoi verdetti finali – in attesa di quelli che usciranno da playoff e playout – al termine dell’ultima giornata della stagione regolare. È il Como a fare compagnia al Parma ed essere promosso direttamente in Serie A, dopo oltre 20 anni di assenza, mentre resta dietro e va ai playoff il Venezia: decisiva la sconfitta dei lagunari a La Spezia, ai lariani è bastato l’1-1 casalingo contro il Cosenza. In coda alla classifica, è l’Ascoli ad essere retrocesso in Serie C, aggiungendosi a Feralpisalò e Lecco, che già avevano salutato da tempo. Il Bari riesce ad acciuffare i playout assieme alla Ternana, mentre si salva lo Spezia.

Parata di stelle al Sinigaglia per spingere i lariani in Serie A. In tribuna presente Thierry Henry che ha fatto tappa a Como, dopo essere diventato azionista del club nell’agosto dello scorso anno. L’ex attaccante dell’Arsenal, tra l’altro, è un grande amico di Fabregas, attuale allenatore in secondo del Como. Henry ha salutato con grande trasporto Gianluca Zambrotta. Non erano presenti soltanto queste due stelle al Sinigaglia, dove si è fatto vedere anche l’attaccante del Leicester, Jamie Vardy.

