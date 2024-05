“Valcareggi boccia Nico: “Che se ne vada. Gioca con la paura, non mette il piede quando dovrebbe”

Furio Valcareggi, procuratore di lungo corso e tifoso della Fiorentina, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Lady Radio dove non ha risparmiato critiche a Nico Gonzalez. L’argentino, dopo un ottimo avvio di stagione, ha vissuto un periodo di flessione nella seconda parte di campionato anche a causa di alcuni problemi fisici. L’agente, però, non le ha mandate certo a dire.

ATTACCO – “Che se ne vada. Gioca con la paura, si vede, non mette il piede quando dovrebbe. Ho sempre detto che è un ottimo giocatore, non un fuoriclasse, se arrivassero offerte superiori ai 25 milioni lo cederei immediatamente. Mi tengo stretto Martinez Quarta, ma deve fare il difensore, non altri ruoli. Beltran? Il rigorista di solito è fisso, lui lo ha calciato perché Gonzalez non se la sentiva, Totti o Del Piero quel rigore lo avrebbero calciato, nonostante gli errori precedenti“.

Lo riporta calciomercato.com

