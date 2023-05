I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio

La televisione spagnolo “El Chiringuito” ha mostrato le immagini di come i tifosi della Roma entravano allo stadio di Budapest per la finale di Europa League. I tifosi giallorossi, con un solo biglietto, entravano sistematicamente in due eludendo tutti i controlli, nei tornelli entravano, come si vede dalle immagini, due tifosi con il codice di un solo biglietto

‼️¡SE ESTÁN COLANDO EN EL ESTADIO!‼️ 😳Aficionados de la Roma acceden al estadio de la final de dos en dos con cada entrada. 📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/iajrKwz5c7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023

