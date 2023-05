Corsi: “Vicario e Parisi pronti per una squadra importante. In caso di offerta importante, non li tratteremo”

Durante l’intervista concessa a Il Messaggero, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato di Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi, pezzi pregiati della formazioni azzurra e accostati anche alla Fiorentina: “Non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato. In caso di offerte importanti non li tratterremo”.