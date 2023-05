La Curva Fiesole si sposta a Praga. Fuori dallo stadio un’area parcheggio, una Fan Zone e maxischermo 

Alla fine è arrivato anche l’appello della Curva Fiesole. Puntuale, ieri intorno all’ora di pranzo, il cuore pulsante del tifo ha chiamato a raccolta il popolo viola. «Tutti a Praga, anche senza biglietto! Data la scarsa disponibilità di biglietti per lo stadio che ospiterà la finale di Conference, invitiamo chi fosse sprovvisto di biglietto, a presentarsi ugualmente in città. Invadiamola!». Messaggio forte e chiaro, che in pochi minuti è rimbalzato da una parte all’altra del web viola, comprese le pagine social dei più disparati Viola Club sparsi per il mondo. Lo stiamo raccontando da giorni.

Le difficoltà logistiche nell’acquisto dei biglietti non hanno comunque scoraggiato i tifosi della Fiorentina. Fase dopo fase (da oggi via alla terza), codice dopo codice, i 5.700 tagliandi a disposizione saranno esauriti. Chiaro che ne sarebbero serviti almeno il doppio, se non il triplo. Ma questo vale anche per la tifoseria del West Ham. Andiamo con le notizie. La Uefa sta organizzando due Fan Zone completamente distinte per le tifoserie. Una zona ampia dedicata dunque interamente ai tifosi della Fiorentina, divisa grossomodo in due parti. Ci sarà un’area parcheggio per i tifosi in arrivo a Praga con auto private, van ed autobus (servirà però l’iscrizione sul sito della Uefa per scaricare il pass), mentre la zona adiacente (la vera e propria Fan Zone) sarà dedicata a food and beverage, musiche ed intrattenimento. Inoltre sarà allestito un maxischermo che trasmetterà la partita e che servirà proprio a quei tifosi che non avranno il prezioso biglietto di accesso allo stadio. Sul fronte dell’apertura del Franchi per chi resterà a Firenze la Fiorentina sta continuando a lavorare. Mancano ancora dettagli ed ufficialità, ma c’è ottimismo. Sono già stati allertati anche diversi steward. Lo scrive La Nazione.

