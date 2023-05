Corriere dello Sport, Fiorentina su Dia, la Salernitana chiede 30 milioni ma piace Cabral

Proprio Boulaye Dia si è sottoposto ieri mattina alla clinica “Jean Mermoz” di Lione ad un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro, effettuato dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del medico sociale granata Italo Leo. L’intervento è perfettamente riuscito e l’attaccante, dopo alcuni giorni di riposo, inizierà il protocollo riabilitativo, che durerà circa 4 settimane. Dunque, Dia sarà pronto per iniziare la preparazione per la prossima stagione. Il club campano lo riscatterà, poi proverà a resistere alle offerte. La richiesta è di almeno 30 milioni. West Ham, Everton e Leeds strizzano l’occhio alla Salernitana, in Italia la Fiorentina si è fatta avanti, ma ci sarebbe anche qualche big.

Oltre agli attaccanti già sondati la scorsa estate, ovvero l’ucraino Artem Dovbyk (25) del Dnipro ed il franco-argentino Neal Maupay (26) dell’Everton, piacciono anche il finlandese Joel Pohjanpalo (28) del Venezia e Arthur Cabral (25) della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

