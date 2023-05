La Procura della Federcalcio ha graziato la Juventus, solo multa di 718 mila euro per illeciti stipendi

Il Tribunale federale nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi. Solo un’ammenda per i bianconeri. La Juventus rinuncia ai ricorsi. Nessun patteggiamento per Andrea Agnelli, che andrà a processo il 15 giugno. L’ammenda per la Juventus è di 718.240 euro per gli illeciti commessi sugli stipendi. La classifica della serie A rimane dunque invariata in attesa di capire cosa deciderà la Uefa che potrebbe escludere la società bianconera dalle prossime coppe europee

