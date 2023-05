Fiorentina chiama il procuratore di Orsolini per inserirsi sul rinnovo. Nessuna trattativa con il Bologna

Riccardo Orsolini e la Fiorentina, un accostamento che va avanti da qualche anno ma non si è mai registrato un vero e proprio avvicinamento concreto per vestirlo di viola. L’esterno classe 1997 ha il contratto in scadenza con il Bologna che scade nel 2024. Le trattative tra l’entourage del calciatore e il club rossoblù sono iniziate diversi mesi fa, sembrava andare tutto per il meglio ma nelle ultime settimane sembra che ci siano stati dei rallentamenti. Il motivo? Lazio e Fiorentina hanno contattato l’agente del calciatore per manifestare il proprio interessamento. Questo ha bloccato, per ora, il rinnovo con il Bologna che comunque potrebbe arrivare a prescindere da un’eventuale cessione. Tra la società emiliana e la Fiorentina però non sono partite le trattative, non si registrano contatti tra i club almeno per il momento. Ma l’attenzione della società viola su Orsolini resta alta.

