Si va verso l’apertura del Franchi per Fiorentina-West Ham. Costo di accesso dovrebbe essere 5 euro

Non sono tanti i biglietti a disposizione per la finale della Conference League in programma a Praga tra Fiorentina e West Ham il 7 giugno, poco più di 5 mila tagliandi destinati ai tifosi viola. Per questa ragione la Fiorentina dovrebbe aprire lo stadio Franchi e permettere la visione al maxi schermo della partita. Il comune di Firenze ha già dato la disponibilità e si va sempre più spediti verso questa soluzione che accontenterebbe i tantissimi tifosi della Fiorentina che resteranno in città.

Il club viola sta studiando tutta la situazione per cercare le soluzioni organizzative migliori, gli steward sono stati già preavvisati una settimana fa con la richiesta di dare la loro disponibilità per l’evento. Il costo per l’accesso dovrebbe essere di 5 euro, utili al club viola per coprire le spese. Si attende solo l’annuncio ufficiale che arriverà solo dopo aver sistemato e risolto tutto l’iter organizzativo.

