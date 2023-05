L’addio di Venuti: “Non tutte le favole hanno lieto fine. Io ho vinto perchè sono fiorentino e uno di voi”

Ieri è stata l’ultima partita con la maglia della Fiorentina allo stadio Franchi di Lorenzo Venuti, che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con la società viola. Su Instagram il calciatore ha voluto mettere il suo pensiero dopo il commovente saluto della Fiesole:

Non tutte le favole hanno il lieto fine si sa… e a me dispiace e fa un po’ ridere che qualcuno abbia pensato e pensi che la MIA gente non mi voglia;

ma io stasera HO VINTO nella vita, e l’ ho fatto grazie a VOI, grazie al vostro affetto.

HO VINTO perché sono UNO DI VOI,

HO VINTO perchè vicino a me ho persone magnifiche.

HO VINTO come uomo, come essere umano…

Io stasera e per sempre HO VINTO E VINCERÒ perché sono FIORENTINO

