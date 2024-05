Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi 

La questione sicurezza si sta prendendo la scena man mano che ci si avvicina alla finale di Conference League di Atene in programma il 29 maggio. Qualche valutazione riguardo un possibile spostamento a Budapest c’è stato, ma allo stato attuale delle cose cambiare la città che ospiterà la finale è praticamente impossibile. Nel frattempo però, i tifosi dell’Aek non vedono di buon occhio l’invasione dell’Olympiacos in casa propria e in serata è circolata la voce di disputare la finale sempre ad Atene, ma nello stadio dei biancorossi.

L’Olimpico Spyros Louis del Pireo, 70.000 posti, impianto da 4 stelle Uefa è la casa dell’Olympiacos, è già stato teatro di una finale di Champions ma il dato delle tifoserie penderebbe clamorosamente dalla parte dei padroni di casa. Anche questa resta un’ipotesi, ma per le migliaia di tifosi viola che raggiungeranno Atene c’è da capire che scenario si troveranno di fronte. L’auspicio è che la partita si svolga nello scenario più tranquillo possibile, ma non si può sottovalutare la presenza degli acerrimi nemici del Panathinaikos. Il rischio è quello di infiltrazioni di terze parti, e che i tifosi viola possano ritrovarsi in una situazione simile all’incubo vissuto in occasione della finale di Coppa Italia contro il Napoli. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MARITO E MOGLIE SARANNO AD ATENE