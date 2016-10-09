Caos Romania, Marica attacca Tata: "Triste e pessimista, così no"
Ciprian Marica, attaccante rumeno oggi svincolato, ha replicato in modo piccato alla dichiarazioni rese da Ciprian Tatarusanu in merito al fallimento che rappresenterebbe per la Romania il mancato acc...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2016 22:00
Ciprian Marica, attaccante rumeno oggi svincolato, ha replicato in modo piccato alla dichiarazioni rese da Ciprian Tatarusanu in merito al fallimento che rappresenterebbe per la Romania il mancato accesso al prossimo Mondiale: "E’ una cosa triste. Si dovrebbe avere l’idea opposta, ovvero pensare alla vittoria. Ai tifosi vanno lanciati dei messaggi diversi. E’ importante essere meno pessimisti nonostante un Europeo non particolarmente positivo”.
Fonte: Prosport.ro