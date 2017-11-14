Becali: "Le porte della Steaua sono sempre aperte per Hagi. È un grande talento, se vuole venire lo prendiamo"

Gigi Becali, controverso presidente dell'FCSB, meglio conosciuta come Steaua Bucarest, ha speso qualche parola riguardo Ianis Hagi e lo scarso impiego che sta avendo alla Fiorentina. Il presidente ha...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2017 13:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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