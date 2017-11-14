Becali: "Le porte della Steaua sono sempre aperte per Hagi. È un grande talento, se vuole venire lo prendiamo"
Gigi Becali, controverso presidente dell'FCSB, meglio conosciuta come Steaua Bucarest, ha speso qualche parola riguardo Ianis Hagi e lo scarso impiego che sta avendo alla Fiorentina. Il presidente ha...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 13:38
Gigi Becali, controverso presidente dell'FCSB, meglio conosciuta come Steaua Bucarest, ha speso qualche parola riguardo Ianis Hagi e lo scarso impiego che sta avendo alla Fiorentina. Il presidente ha aperto le porte al ragazzo, queste le parole rilasciate a ProX: "Può venire qui quando vuole. Oggi o domani: in Romania è il talento migliore dopo Florinel Coman (già nella sua squadra, ndr). Se vuole venire lo prendiamo"