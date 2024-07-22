Dalla Romania, La Fiorentina vuole riportare Hagi a Firenze. I Rangers lo valutano 3,5 milioni

Secondo quanto riportato dal portale web rumeno sportpseurse.ro, la Fiorentina sarebbe intenzionata a riportare a Firenze Ianis Hagi dopo la prima esperienza, non felice, del giovane fantasista con la...

Secondo quanto riportato dal portale web rumeno sportpseurse.ro, la Fiorentina sarebbe intenzionata a riportare a Firenze Ianis Hagi dopo la prima esperienza, non felice, del giovane fantasista con la maglia Viola tra il 2016 ed il 2018. Il Glasgow Rangers ha fissato il prezzo del cartellino ad una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro ma, sempre secondo quanto appreso dalla Romania, la Fiorentina avrebbe già concordato l'ingaggio da 1 milione di euro con il giocatore.

C'E' L'UFFICIALITA': EDOARDO PIEROZZI LASCIA LA FIORENTINA IN PRESTITO SECCO

https://www.labaroviola.com/ufficiale-edoardo-pierozzi-in-prestito-al-taranto-torna-in-serie-c-dopo-il-campionato-vinto-a-cesena/261569/