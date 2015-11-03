Notizie Ianis Hagi Fiorentina

Dalla Romania, La Fiorentina vuole riportare Hagi a Firenze. I Rangers lo valutano 3,5 milioni
22 luglio 2024 18:52
Basile: "La cessione di Hagi sarà dolorosa almeno doppiamente rispetto a quella di Ilicic"
21 febbraio 2020 11:24
Skysport: "Ianis Hagi-Genoa, è fatta! Tocca a Prandelli far sbocciare il gioiello romeno.."
26 gennaio 2019 17:37
Bivolaru (Viitorul): "Hagi e suo padre non meritavano di essere trattati così dalla Fiorentina"
13 febbraio 2018 12:40
Gheorghe Hagi: "Ianis a breve si allenerà con noi, la trattativa è già in stato avanzato"
08 gennaio 2018 12:20
Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."
21 agosto 2017 19:31
Gheorghe Hagi: "Stiamo trattando per Marin alla Fiorentina. Ianis è molto motivato"
09 gennaio 2017 12:50
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