Skysport: "Ianis Hagi-Genoa, è fatta! Tocca a Prandelli far sbocciare il gioiello romeno.."

Secondo quanto riporta l'emittente saltellitare SkySport il Genoa avrebbe messo a segno un doppio colpo dalla Romania. Il club ligure ha chiuso in queste ore per Ianis Hagi, trequartista con un breve...

Secondo quanto riporta l'emittente saltellitare SkySport il Genoa avrebbe messo a segno un doppio colpo dalla Romania. Il club ligure ha chiuso in queste ore per Ianis Hagi, trequartista con un breve passato alla Fiorentina, e Tudor Baluta, centrocampista classe 1999. Si tratta di un ritorno in Italia dunque per l’ex trequartista della Fiorentina, nelle prossimi mesi vedremo se l’altro ex viola Cesare Prandelli saprà far vedere a tutti le sue qualità.