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Skysport: "Ianis Hagi-Genoa, è fatta! Tocca a Prandelli far sbocciare il gioiello romeno.."

Secondo quanto riporta l'emittente saltellitare  SkySport il Genoa avrebbe messo a segno un doppio colpo dalla Romania. Il club ligure ha chiuso in queste ore per Ianis Hagi, trequartista con un breve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 17:37
Skysport: "Ianis Hagi-Genoa, è fatta! Tocca a Prandelli far sbocciare il gioiello romeno.." - Romania's U21 Ianis Hagi celebrates after scoring during European Under-21 Championship 2019, Qualifying Round between Romania U21 and Bosnia and Herzegovina U21 at Central Stadium Hagi Academy, Ovidiu, Romania, 11 September 2018. (Photo by Alex Nico
Romania's U21 Ianis Hagi celebrates after scoring during European Under-21 Championship 2019, Qualifying Round between Romania U21 and Bosnia and Herzegovina U21 at Central Stadium Hagi Academy, Ovidiu, Romania, 11 September 2018. (Photo by Alex Nico
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Secondo quanto riporta l'emittente saltellitare  SkySport il Genoa avrebbe messo a segno un doppio colpo dalla Romania. Il club ligure ha chiuso in queste ore per Ianis Hagi, trequartista con un breve passato alla Fiorentina, e Tudor Baluta, centrocampista classe 1999. Si tratta di un ritorno in Italia dunque per l’ex trequartista della Fiorentina, nelle prossimi mesi vedremo se l’altro ex viola Cesare Prandelli saprà far vedere a tutti le sue qualità.

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