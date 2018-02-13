Bivolaru (Viitorul): "Hagi e suo padre non meritavano di essere trattati così dalla Fiorentina"

Cristian Bivolaru, direttore generale del Viitorul Constanta, ha parlato ai microfoni di Digi Sport: "In questo anno e mezzo passato in Italia è migliorato sia mentalmente che fisicamente. È tornato u...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2018 12:40

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