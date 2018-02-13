Bivolaru (Viitorul): "Hagi e suo padre non meritavano di essere trattati così dalla Fiorentina"
Cristian Bivolaru, direttore generale del Viitorul Constanta, ha parlato ai microfoni di Digi Sport: "In questo anno e mezzo passato in Italia è migliorato sia mentalmente che fisicamente. È tornato u...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 12:40
Cristian Bivolaru, direttore generale del Viitorul Constanta, ha parlato ai microfoni di Digi Sport: "In questo anno e mezzo passato in Italia è migliorato sia mentalmente che fisicamente. È tornato uno Ianis diverso ma ha tantissimo da lavorare per ritrovare il ritmo partita. Credo che né lui né il padre Gheorghe meritavano un trattamento del genere da parte della Fiorentina. Nessuno lo ha costretto ad andare alla Fiorentina né viceversa: è stato voluto".