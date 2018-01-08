Gheorghe Hagi: "Ianis a breve si allenerà con noi, la trattativa è già in stato avanzato"
Gheorghe Hagi, padre ed agente del centrocampista classe '98 attualmente in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni su futuro del figlio: "Le trattative sono in stato molto avanzato...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:20
Gheorghe Hagi, padre ed agente del centrocampista classe '98 attualmente in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni su futuro del figlio: "Le trattative sono in stato molto avanzato con la Fiorentina. Spero di raggiungere un accordo definitivo con la società viola. Spero inoltre di averlo a disposizione quando riprenderemo il campionato. Intanto, questo inverno si allenerà con noi”. Lo riporta l'edizione di Tuttosport.