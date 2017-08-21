Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."
Gheorghe Hagi, padre del Viola Ianis, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Le Matin, nella quale racconta il carattere e le doti del figlio. Ecco le parole dell'ex fantasista rumeno: "Ianis è mol...
Gheorghe Hagi, padre del Viola Ianis, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Le Matin, nella quale racconta il carattere e le doti del figlio. Ecco le parole dell'ex fantasista rumeno: "Ianis è molto talentuoso, sia mentalmente che dal punto di vista calcistico. Siamo due giocatori differenti, io e lui, ma è mio figlio al 100%, non ci sono dubbi (ride). Il cervello è lo stesso. E' forte e ambizioso e sa che è obbligato a lavorare molto e a fare sacrifici se nella vita vuole riuscire. E' pronto a fare la guerra per la sua carriera. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, si è adattato bene. Penso che giocherà molto lì. Chissà, forse sarà lui a vincere il Pallone d'Oro (ride)".