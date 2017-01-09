Gheorghe Hagi: "Stiamo trattando per Marin alla Fiorentina. Ianis è molto motivato"

Pare che al momento la distanza tra la Fiorentina ed il Vitorul sia di circa 1 milione di euro

Gheorghe Hagi, padre del calciatore della Fiorentina Ianis e presidente del Vitorul (squadra rumena con la quale la Fiorentina sta trattando il trasferimento del centrocampista classe '96 Razvan Marin), ha parlato ai microfoni di Sport.ro: "Stiamo parlando con la Fiorentina di Marin, presto sentirò anche il ragazzo per sapere cosa ne penso. Mio figlio Ianis? Ha compiuto 18 anni da poco, in Italia non è facile trovare spazio, ma è molto motivato e ha talento".

Secondo quanto riportato dai media rumeni pare che per il giovane centrocampista la distanza tra la Fiorentina ed il Vitorul sia adesso di circa un milione di euro.