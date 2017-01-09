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Per Fiorentina-Chievo c'è Celi. Posado e Valeriani gli assistenti

L'ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Chievo si giocherà mercoledì alle ore 17.30

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2017 12:41
Per Fiorentina-Chievo c'è Celi. Posado e Valeriani gli assistenti -
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Ufficiali le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita tra Fiorentina e Chievo Verona, in programma per le ore 17.30 di mercoledì allo stadio "Franchi", sarà diretta dall'arbitro Domenico Celi della sezione di Bari. Gli assistenti saranno Posado e Valeriani mentre il IV uomo sarà Gavillucci.

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