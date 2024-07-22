Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena
Edoardo Pierozzi è pronto ad una nuova avventura in Serie C. Pochi minuti fa, infatti, la Fiorentina ha annunciato il prestito del giovane terzino al Taranto. Di seguito il comunicato ufficiale:"ACF F...
Edoardo Pierozzi è pronto ad una nuova avventura in Serie C. Pochi minuti fa, infatti, la Fiorentina ha annunciato il prestito del giovane terzino al Taranto. Di seguito il comunicato ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Taranto F.C".
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