Notizie Taranto Fiorentina

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TMW, Edoardo Pierozzi vuole rescindere con il Taranto e torna alla Fiorentina. Caos in società
01 agosto 2024 18:01
Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena
22 luglio 2024 18:34
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