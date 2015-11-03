Notizie Taranto Fiorentina

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TMW, Edoardo Pierozzi vuole rescindere con il Taranto e torna alla Fiorentina. Caos in società

01 agosto 2024 18:01

Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena

22 luglio 2024 18:34

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