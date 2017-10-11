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Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...''

Intervenuto a TV Telekom Sport, il Ct della Romania Under 21, Daniel Isaila, ha parlato anche di Ianis Hagi: "Soffre per il fatto di non giocare nella Fiorentina. Ha un grande potenziale, ma adesso ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:18
Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto a TV Telekom Sport, il Ct della Romania Under 21, Daniel Isaila, ha parlato anche di Ianis Hagi: "Soffre per il fatto di non giocare nella Fiorentina. Ha un grande potenziale, ma adesso ha bisogno di giocare. Dovrà pazientare, quando avrà l’opportunità di giocare, dovrà dimostrare di meritarselo".

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