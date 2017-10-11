Ct Romania Under 21: ''Hagi soffre molto perché non gioca a Firenze. Ha un grande potenziale, deve solo...''
Intervenuto a TV Telekom Sport, il Ct della Romania Under 21, Daniel Isaila, ha parlato anche di Ianis Hagi: "Soffre per il fatto di non giocare nella Fiorentina. Ha un grande potenziale, ma adesso ha...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:18
Intervenuto a TV Telekom Sport, il Ct della Romania Under 21, Daniel Isaila, ha parlato anche di Ianis Hagi: "Soffre per il fatto di non giocare nella Fiorentina. Ha un grande potenziale, ma adesso ha bisogno di giocare. Dovrà pazientare, quando avrà l’opportunità di giocare, dovrà dimostrare di meritarselo".