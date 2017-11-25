Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare, dovrebbe tornare in Romania. Mi fido di lui"

Adrian Mutu ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prosport: "Hagi è un ragazzo giovane, deve essere paziente e pensare bene a cosa farà a gennaio: dovrebbe essere in continua evoluzione, mi fido di lui...

Adrian Mutu ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prosport: "Hagi è un ragazzo giovane, deve essere paziente e pensare bene a cosa farà a gennaio: dovrebbe essere in continua evoluzione, mi fido di lui. Spero che raggiunga quanto prima la Nazionale maggiore e sarebbe bello se tornasse in Romania, al Vitorul".

Prosegue sempre su Hagi: "Ha solo 19 anni, è in un momento in cui ha bisogno di giocare, di trovare continuità. E’ molto giovane e la Fiorentina è molto competitiva. Non è un passo indietro se torna al Vitorul, anzi: potrebbe crescere ancora di più".