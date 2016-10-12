Adrian Mutu è il nuovo direttore generale della Dinamo Bucarest

Entusiasta il presidente della squadra rumena: "Ci farà volare in Europa

È ufficiale il ritorno di Adrian Mutu alla Dinamo Bucarest nelle vesti di direttore generale, ruolo che svolgerà in contemporanea al corso di allenatore. Recentemente aveva annunciato di voler tornare nel mondo del calcio da allenatore, adesso ha questo nuovo incarico in patria.

Con i “cani rossi”, Mutu aveva disputato due stagioni tra l’estate 1998 e gennaio 2000, quando venne acquistato dall’Inter. I primi passi da calciatore, invece, li aveva compiuti tra le fila dell’Agres Pitesti. Entusiasta il proprietario del club romeno, Ionut Negoita, il quale, come riporta “dolcesport.ro”, afferma: “Sono lieto che Adrian Mutu sia con noi, e sono altrettanto sicuro che la sua importante esperienza internazionale ci condurrà a importanti risultati, sia in Italia che in Europa”.