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Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul

"Hagi jr resta in Romania". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento all'imminente futuro di Ianis Hagi. Il fantasista classe '98è ormai destinato a lasciare la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 12:30
Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Hagi jr resta in Romania". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento all'imminente futuro di Ianis Hagi. Il fantasista classe '98è ormai destinato a lasciare la Fiorentina per far ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, ossia il Viitorul Constanța. Continua dunque il braccio di ferro tra il padre ed agente, Gheorghe Hagi, e la società gigliata... Il tutto mentre tanti altri giovani - fra i quali Lo Faso, Zekhnini e Milenkovic - stanno ancora cercando di affermarsi nelle gerarchie di Stefano Pioli.

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