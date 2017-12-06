Hagi-Pescara, si complica tutto. Deluso dalla Fiorentina, un "no" a Zeman per tornare in Romania
Si complica la pista che porterebbe - nel prossimo mercato di gennaio - Hagi Jr al Pescara. Il talento figlio d'arte preferirebbe tornare in Romania, al Viitorul Constanta, invece che sbarcare alla co...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 18:00
Si complica la pista che porterebbe - nel prossimo mercato di gennaio - Hagi Jr al Pescara. Il talento figlio d'arte preferirebbe tornare in Romania, al Viitorul Constanta, invece che sbarcare alla corte di Zeman, in serie B. Una decisione che, secondo radiomercato, sarebbe dettata anche dal malumore del ragazzo nei confronti della Fiorentina, per il fatto che fino ad oggi non gli è mai stata concessa fiducia.